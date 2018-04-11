Pescador encontra homem morto no rio Aquidauana

Aquidauana
Homem era moreno, com barba desenhada tipo cavanhaque, media 1,80 metro e vestia uniforme escolar da rede estadual na cor azul
Homem ainda não identificado foi encontrado morto no início da noite desta quarta-feira, no rio Aquidauana, em Aquidauana. A vítima, de aproximadamente 35 ou 40 anos, foi encontrada às margens do rio por um pescador que acionou o Corpo de Bombeiros.
Conforme apurado, o homem era moreno, com barba desenhada tipo cavanhaque, media 1,80 metro e vestia uniforme escolar da rede estadual na cor azul. O corpo foi resgatado e encaminhado pela perícia da Polícia Civil ao Instituto Médico Legal (IML).
Circula em grupos de WhatsApp e nas redes sociais a foto de um homem com características semelhantes que estava desaparecido. Ele seria morador no Conjunto Cristo Rei, em Anastácio, mas não ainda não há confirmação. A polícia aguarda familiares ou o resultado de laudos para identificá-lo.
Luto
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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