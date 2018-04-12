Calor continua nesta quinta-feira

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O clima quente deve continuar a atingir o município de Aquidauana nesta quinta-feira (12).
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar do dia variar entre claro e parcialmente nublado, o calor deverá prevalecer.
A temperatura mínima esperada é de 25ºC e, a máxima, de 35ºC.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS