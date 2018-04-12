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Aquidauana

Felipe Orro cobra limpeza do Córrego Guanandy e estudos sobre nível de assoreamento

Moradores da Vila Quarenta têm sofrido com inundações em suas residências

Renan Nucci

Publicado em 12/04/2018 às 15:33

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O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) apresentou reivindicação nesta quinta-feira (12) solicitando análises que verifiquem o nível de assoreamento do Córrego Guanandy, em Aquidauana, além da limpeza do leito. A proposição atende a pedidos dos vereadores Edinho Grance e Sebastião dos Santos.

Segundo o parlamentar, com a vazão do leito comprometida, moradores da Vila Quarenta têm sofrido com inundações em suas residências. Para confirmar o nível de comprometimento do Córrego Guanandy, o deputado Felipe Orro solicitou o agendamento de visita técnica de equipe do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) a fim de verificar o índice de assoreamento do Córrego, desde o bairro São Francisco até o deságue no Rio Aquidauana. 

"Esta é uma reivindicação que recebemos de lideranças de Aquidauana e cobramos ações urgentes do Poder Público para que essas demandas sejam solucionadas. Os moradores da Vila Quarenta estão sofrendo com as inundações de suas residências em período chuvoso porque o Córrego Guanandy está assoreado. Por isso não há vazão o suficiente e a água acaba transbordando, invadindo os imóveis da região", detalhou o parlamentar.

A reivindicação foi apresentada em Plenário na Assembleia Legislativa e será encaminhada ao diretor do Imasul, Ricardo Eboli, e ao secretário Jaime Verruck, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar.

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