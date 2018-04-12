Sexta-feira cheia de atividades no Batalhão de Engenharia de Aquidauana

Exército
Atividades fazem parte das comemorações do Dia da Arma de Engenharia
O 9º Batalhão de Engenharia de Combate do Exército Brasileiro, Carlos Camisão, com sede em Aquidauana, realiza nesta sexta-feira série de atividades em comemoração ao Dia da Arma de Engenharia. A programação começa às 09h30, com a formatura dos militares no campo de futebol.
Em seguida, haverá atividade de remo de guerra no tanque tático e, por fim, no refeitório, às 11h30, haverá almoço. Na ocasião, o tenente-coronel Fábio Batista Bogoni, comandante do Batalhão, recepciona militares e civis convidados para as festividades.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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