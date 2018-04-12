Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 12:14

Buscar

Últimas notícias
X

Exército

Sexta-feira cheia de atividades no Batalhão de Engenharia de Aquidauana

Atividades fazem parte das comemorações do Dia da Arma de Engenharia

Renan Nucci

Publicado em 12/04/2018 às 15:44

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O 9º Batalhão de Engenharia de Combate do Exército Brasileiro, Carlos Camisão, com sede em Aquidauana, realiza nesta sexta-feira série de atividades em comemoração ao Dia da Arma de Engenharia. A programação começa às 09h30, com a formatura dos militares no campo de futebol.

Em seguida, haverá atividade de remo de guerra no tanque tático e, por fim, no refeitório, às 11h30, haverá almoço. Na ocasião, o tenente-coronel Fábio Batista Bogoni, comandante do Batalhão, recepciona militares e civis convidados para as festividades.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Informe publicitário

Faltam apenas três dias para a Black Friday do Shopping China

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo