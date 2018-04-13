Alheia às superstições, aquidauanense cuida de gatos pretos abandonados

Supersticiosos acreditam que atravessar o caminho de gato preto em uma seta-feira 13, como é o dia de hoje, pode trazer sete anos de azar. Porém, consciente de que os bichos não têm culpa das coisas ruins que acontecem na vida das pessoas, uma aquidauanense dá exemplo e cuida dos gatos de rua, especialmente os pretos.

Quase que diariamente Miriam Pires Diacópulos, de 64 anos, alimenta os bichanos que são abandonados em uma área perto do rio Aquidauana, na Rua Cândido Mariano. "Azar é do que gato que tem que conviver com sete anos de gente ruim pela frente", disse ela em entrevista ao jornal O Pantaneiro.

Miriam se revolta ao lembrar que algumas pessoas que se dizem "de bem" deixam os animais indefesos largados à própria sorte. "Alimento eles há 11 anos e peço que Deus dê em dobro o que estas pessoas fazem com eles. Não acredito nestas superstições, tanto que tenho quatro pretos em casa".

