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Com investimentos, Aquidauana terá nova entrada e BR pavimentada

Anúncio foi feito hoje por prefeito e secretário do Estado

Renan Nucci

Publicado em 13/04/2018 às 15:48

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Nesta sexta-feira, 13 de abril, o prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro convocou reunião com vereadores e secretários, para receber a visita do ex-deputado federal e secretário de estado Edson Giroto, que esteve em Brasília confirmando as informações sobre duas grandes obras que entrarão para a história de Aquidauana: a nova entrada da cidade e a pavimentação da BR-419, trecho entre Aquidauana e Rio Verde. 

Segundo Giroto, que também foi assessor especial do Ministério dos Transportes, o edital deve ser publicado na próxima terça-feira, com recursos já alocados para o início das obras. Nesta primeira etapa, serão pavimentados 50 km partindo de Aquidauana, sendo uma rodovia de classe III, com telas e dutos para passagem de animais. Na presença dos vereadores ele também informou que está incluso no projeto  uma nova entrada da cidade, ligando a BR-262 na BR-419, com anel viário e uma nova ponte sobre o rio Aquidauana. “Este é um sonho de todos os aquidauanenses e deve impactar positivamente nossa cidade” pontuou o prefeito. 

“Aquidauana é uma cidade importante, polo regional, de rica história e por isso focamos em dar encaminhamento a estes projetos, atuando juntos aos órgãos competentes, buscando agilizar os processos. Tínhamos a preocupação de desenvolver a economia e criar rotas turísticas nesta região do estado, e foi com esta justificativa que conseguimos atuar junto ao governo federal” explica Giroto.

Ao final da reunião, vereadores e secretários expuseram dúvidas sobres os projetos e puderam obter esclarecimentos. O prefeito Odilon Ribeiro afirmou estar satisfeito e feliz por sua cidade e todo auxílio que Aquidauana vem recebendo para atrair melhorias. Afirmou ainda que deve ir a Brasília nas próximas semanas resolver assuntos de interesse do município.

 

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