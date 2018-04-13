Exército reverencia coronel morto em combate com semana de festa

O 9º Batalhão de Engenharia de Combate do Exército Brasileiro, Carlos Camisão, com sede em Aquidauana, encerra nesta sexta-feira as atividades em alusão ao Dia da Arma de Engenharia, comemorado no último dia 10. A programação de hoje começou às 09h30, com a formatura dos militares no campo de futebol, passou pelo remo de guerra, almoço e termina à noite, com baile.

Segundo o tenente-coronel Fábio Batista Bogoni, comandante do Batalhão, a festa é homenagem ao tenente-coronel João Carlos Villagran Cabrita, falecido em combate à época que o país ainda era colônia de Portugal. "Para reverenciá-lo, fazemos esta festa que vem sendo realizada por toda a semana, com a participação da sociedade em gerale forças de segurança pública", disse.

História segundo o Exército Brasileiro

"O Exército Brasileiro (EB) rejubila-se ao prestar homenagem aos integrantes da Arma de Engenharia e ao seu ilustre patrono – o Tenente-Coronel João Carlos de Villagran Cabrita. As origens da Arma de Engenharia remontam ao período do domínio português, quando as necessidades impostas pela defesa da Colônia conduziram à construção de inúmeros fortes que, ainda hoje, pontilham estrategicamente o vasto território nacional, constituindo-se em testemunhas perenes do nascimento da Engenharia Militar em nosso País.



A Engenharia tem por missão precípua, apoiar a mobilidade, a contramobilidade e a proteção, caracterizando-se como um fator multiplicador do poder de combate. Em 1962, o EB reconheceu, merecidamente, o Tenente-Coronel João Carlos de Villagran Cabrita como patrono da Arma Azul Turquesa. Tal escolha deveu-se ao fato deste bravo soldado ter se imortalizado no comando do 1º Batalhão de Engenheiros, na Campanha da Tríplice Aliança, protagonizando uma das mais belas páginas da História Militar Brasileira, na epopéia da conquista da ilha de Redenção, feito que marcou favoravelmente a retomada das operações ofensivas fator este decisivo para a vitória dos aliados".