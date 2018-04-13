Igreja Evangélica de Aquidauana realiza evento contra o suicídio

Mato Grosso do Sul é um dos estados com o maior índice de suicídios no Brasil. Os dados são da Organização Mundial da Saúde (OMS) e a preocupação com os estes números mobilizou um mês específico para que esse tema seja abordado: o “Setembro Amarelo”.

Mas é fato que esse tema necessita ser revisado periodicamente, já que o assunto se torna relevante a cada novo caso conhecido na região. Na última semana dois jovens cometeram suicídio: um morador do município de Aquidauana e uma moradora do município de Anastácio.

E foi pensando nisso que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missoes estará realizando nos dias 13 e 14 de abril um momento de oração.

Em entrevista ao Jornal O Pantaneiro, o Pastor Carlos Chaves de Castro, presidente da igreja, informou que é um movimento que não parte de uma denominação religiosa específica e, sim, de pessoas que estejam dispostas a fazer uso desse momento para que seja realizada um período de oração.

“ É um movimento que se pretende reunir várias denominações, que todo e qualquer preconceito seja deixado de lado. É preciso que se erga um clamor em favor das famílias que perderam seus entes queridos e que possamos interceder para que isso não ocorra mais com tanta frequência, como tem acontecido em nossos municípios”, afirmou.

Hoje 13/04 às 21:30h o evento se realizará na Ponte Velha e amanhã, 14/04, às 22h, será realizado na Ponte Nova. A escolha do local se deu por ser uma interlocução entre os dois municípios. É importante ressaltar que o trânsito não ficará impedido nesse período.

Não deixe de participar sua intercessão é essencial!