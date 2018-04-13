Líder da Assembleia de Deus, pastor Carlos faz aniversário hoje

Nascido no dia 13 de abril de 1957 em Santa Maria da Vitória, na Bahia, o pastor Carlos Chaves de Castro comemora mais um ano de vida nesta sexta-feira. Líder da Assembleia de Deus – Missões de Aquidauana e Anastácio – está à frente da Associação Beneficente Bom Pastor (ABBP), que oferece gratuitamente aulas de música para centenas de pessoas da região.

Conforme relato de amigos e familiares, desde a juventude o pastor sempre foi dedicado, principalmente ao trabalho no campo. Acordava cedo e com 6 anos já fazia sozinho cercas de fazenda, e tinha muita habilidade com os animais.

Em 1975 mudou-se para Goiânia (GO), onde serviu o Exército Brasileiro e era da equipe de Atiradores de Elite das forças Armadas, mas não seguiu carreira. Foi contratado na Franco Dumont, empresa de telefonia que atendia parte do país em meados de 1977.

Em 1988 casou-se com Arlenilce Ferreira Barros de Castro, e juntos tiveram três filhos, Marcos (29), Thiago (26) e Maysa (22) duas netas Mariah (2) e Maria Clara (2), duas noras Taciane (28) Tainara (28).

No dia 27 de Novembro de 2008 Recebeu a posse da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões de Aquidauana Anastácio e Região. Em 2018 completando 10 anos de serviços, soma 13 templos na área urbana de Aquidauana, sete na área urbana de Anastácio e dez templos na zona rural, dentre os quais apenas três são prédios alugados. Além disso, conta com aproximadamente três mil membros distribuídos nas cidades, aldeias, assentamentos e distritos.