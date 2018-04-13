Sexta-feira será ensolarada no município de Aquidauana, diz Inmet

Esta sexta-feira (13) será mais um dia de Sol no município de Aquidauana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no decorrer dos períodos, o calor deverá aumentar gradativamente, praticamente anulando qualquer possibilidade de chuva na região pantaneira.

Com predominância do céu claro, a temperatura mínima prevista é de 24ºC e, a máxima, de 36ºC.