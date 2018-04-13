Sexta-feira será ensolarada no município de Aquidauana, diz Inmet

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Esta sexta-feira (13) será mais um dia de Sol no município de Aquidauana.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no decorrer dos períodos, o calor deverá aumentar gradativamente, praticamente anulando qualquer possibilidade de chuva na região pantaneira.
Com predominância do céu claro, a temperatura mínima prevista é de 24ºC e, a máxima, de 36ºC.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS