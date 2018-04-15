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Encontro de Relíquias promete movimentar Avenida Pantaneta com diversas atrações

Amantes de veículos e objetos antigos terão a oportunidade de curtir o que há de melhor no segmento. A expectativa é de 20 mil visitantes

Vanessa Ricarte

Publicado em 15/04/2018 às 07:40

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A paixão por objetos antigos muitas vezes leva o sul-mato-grossense a buscar outros lugares fora do estado, como feiras e encontros em grandes centros urbanos. Mas desde 2015, evento anual reúne aficionados por carros, motos, bicicletas antigas em um só lugar e em um só grande evento. Está chegando a 4ª edição do Encontro de Relíquias de Aquidauana, que acontecerá entre os dias 8 e 10 de junho, na Avenida Pantaneta.

De acordo com um dos idealizadores do evento e da Associação Amigos Reliqueiros do Portal do Pantanal, Rhobson Tavares Lima, a ideia nasceu em 2014, em conversas com amigos que, na ocasião, participavam de uma confraria da Capital, os Amigos do Fusca.

“Voltei para Aquidauana disposto a criar um evento que pudesse agregar tanto aqueles que gostavam de carros antigos, quanto de outros veículos e ainda objetos antigos que, muitas vezes, têm valor inestimável”, explicou.


Público lotou Avenida Pantaneta na 3ª edição, no ano passado. Foto: Arquivo O Pantaneiro

 

Para Rhobson, desde então, com muita garra e entusiasmo, o evento marca presença como um dos principais do segmento dentro e até fora de Mato Grosso do Sul. “Graças a Deus tem sido bastante empolgante e desafiador. Amigos reliqueiros até estão confeccionando adesivos do evento por conta própria, tamanha a expectativa. Isso é muito gratificante e temos certeza do sucesso que será esta edição de 2018.”

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Em 2018, a expectativa de público é de mais de 20 mil pessoas que deverão passar pela Pantaneta durante os três dias de evento. Com diversas opções gastronômicas, além de várias atrações culturais, entre elas shows de artistas de Aquidauana e Campo Grande, a exposição de miniaturas também terá espaço garantido.

“No ano passado, contamos apoio do governo do Estado, Prefeitura de Aquidauana e demais patrocinadores que acreditam no evento. Além deles, temos amigos, parceiros e pessoas que fazem desse encontro um dos melhores de Mato Grosso do Sul e, definitivamente, o melhor evento de carros antigos da região do Pantanal”, afirma Rhobson.

Para o idealizador do encontro, o evento tem tudo para entrar no calendário definitivo de grandes produções do estado e do país. “Ainda teremos uma Tenda da Cultura, com a nossa amiga e referência na literatura sul-mato-grossense, Raquel Anderson, à frente desse projeto. O esporte igualmente marca presença com jogos de basquete e com o projeto “Adote um Atleta”, do amigo vereador Cláudio Alviço”, finalizou.

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