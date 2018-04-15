Homem embriagado é detido em flagrante após ziguezaguear pela via e quase atingir viatura

Policial
Caso ocorreu na rua Estevão Alves Corrêa, no Bairro Alto, em Aquidauana
Um homem de 31 anos foi preso em flagrante, na noite do último sábado (14), por estar conduzindo um veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool enquanto transitava pela rua Estevão Alves Corrêa, no Bairro Alto, em Aquidauana.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar estava atendendo uma ocorrência no endereço citado e observou que o autor, que estava conduzindo um veículo Corsa, de cor branca, trafegava em alta velocidade e em trajetória irregular, ziguezagueando pela rua e quase colidindo com a viatura policial, que estava estacionada e com os sinais luminosos acesos.
Ao ser abordado, os oficiais notaram que o condutor estava exalando odor etílico, além de ter dificuldades na fala e apresentar olhos avermelhados. Durante buscas no interior do veículo, foi encontrada uma embalagem plástica de cerveja em lata. Após ser indagado, o acusado afirmou ter comprado e consumido a bebida após ter saído do trabalho.
O autor recusou o teste do bafômetro e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município para os procedimentos cabíveis. O veículo foi levado ao pátio do DETRAN, pela Guarnição de Trânsito.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS