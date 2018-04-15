Homens se envolvem em confusão e mobilizam ação policial no Guanandy

Aquidauana
Caso foi registrado como 'ameaça' e 'vias de fato' pela Polícia Civil de Aquidauana
Dois homens de 40 e 30 anos, respectivamente, se envolveram em uma confusão que mobilizou ação policial na rua João de Almeida Castro, no bairro Guanandy, em Aquidauana.
Conforme boletim de ocorrência, no fim da tarde do último sábado (14), os policiais foram acionados no local citado por conta de uma confusão envolvendo dois indivíduos. Chegando lá, ambos, considerados autores e vítimas do caso, estavam discutindo e começaram a se ameaçar e, logo em seguida, partiram para as vias de fato.
O motivo da confusão não foi esclarecido, tendo em vista que mesmo após conditos e conduzidos para a Delegacia de Polícia do município, os dois envolvidos ainda estavam alterados.
Na DEPOL, foi redigido o termo de compromisso e ambos deverão comparecer em data oportuna para esclarecimento do caso. Após o registro, os mesmos foram liberados.
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