Carro capota na rodovia MS-450, rumo a Camisão, e deixa amigos presos nas ferragens

Dois amigos de Campo Grande ficaram feridos em acidente de trânsito ocorrido no início da tarde desta segunda-feira, na rodovia MS-450, em Aquidauana. Automóvel Ford Ka que ocupavam saiu da pista e capotou enquanto eles seguiam sentido distrito de Camisão.

As vítimas ficaram presas nas ferragens e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, mas não correm risco de morte, pois tiveram apenas escoriações e ferimentos leves, segundo informado preliminarmente.

O rapaz de 18 anos conduzia o veículo acompanhado do amigo, de 25 anos, quando a cerca de 15 quilômetros depois de Aquidauana, perdeu o controle da direção. O automóvel desceu o barranco e capotou, deixando o condutor com as pernas para fora.

De acordo com bombeiros que estavam no local, o acidente teria ocorrido quando o motorista tentou regular o ar condicionado. Eles foram socorridos e encaminhados para o pronto-socorro.

