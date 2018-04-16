Copa Aquidauanense define os dois primeiros times semifinalistas

Futebol
Jogos acontecem à noite no Estádio Noroeste
A rodada de sábado, realizada no Estádio Noroeste, em Aquidauana, definiu os primeiros dos "cinco semifinalistas" da Copa Aquidauanense de Futebol Amador. Atlético FC e Mercado Terto estão classificados e aguardam resultado dos jogos desta quarta-feira e sábado, para saber quais serão seus adversários.
Segundo a organização, duelam à 18h30 no Noroeste a Fazenda Box Belo e Misto do Pantanal. Com a vantagem de jogar por dois resultados iguais, a Fazenda Box Belo, que venceu o primeiro jogo por 2 a 0, por perder por até dois gols de diferença que ainda se classifica.
Às 20h30, a Aldeia Lagoinha Puxarara, que empatou o primeiro jogo em 1 a 1 com os Amigos do Vilmar e também tem vantagem, joga por outro empate. No sábado duelam Miranda e Amigos do Magrão. Ao todo serão cinco clubes classificados, dentre os quais vão se enfrentar em caráter eliminatório, para definir os quatro semifinalistas.
Oportunidades
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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