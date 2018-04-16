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Grupo prepara festa e aguarda doações para crianças carentes do Nova Aquidauana

Festa será realizada no dia 12 de outubro deste ano

Renan Nucci

Publicado em 16/04/2018 às 16:50

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Grupo solidário de Aquidauana inicia coleta de doações para evento destinado a crianças carentes, previsto para acontecer no Dia das Crianças, 12 de outubro. Thais Mendes, de 22 anos, uma das fundadoras da iniciativa "Faça uma Criança Sorrir", espera arrecadar presentes e alimentos para realização de festa.

Ela conta que tudo começou em 2016, quando entregou doces para crianças em outro projeto. "Eu fiz umas 300 sacolas com bala e quando distribui, vi a alegria imensa das crianças e decidi fazer algo ainda maior. Aí reuni amigos e saímos pedindo doações nos comércios", contou.

Na primeira edição, o "Faça uma Criança Sorrir" beneficiou diretamente 250 crianças, assim como no evento seguinte, realizado no ano passado. Desta vez, espera superar as expectativas oferecendo cachorros-quente, doces, bolos, presentes e brincadeiras com cama elástica aos pequenos moradores do Bairro Nova Aquidauana.

Além disso, espera contar com apoio do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura, para a realização de palestras educativas, alertando sobre risco das drogas e violência no ambiente familiar. O evento será realizado em residência de número 10, na Rua 9, no Nova Aquidauana. Interessados em doar podem entrar em contato com Thais pelo número (67) 99913 - 2863.

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