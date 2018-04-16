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PM de Aquidauana faz surpresa a garotinho apaixonado pela polícia

Menino Arthur, de apenas quatro anos, recebeu vista de policiais em festa de aniversário

Renan Nucci

Publicado em 16/04/2018 às 14:51

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Equipe da Getam do 7º Batalhão da Polícia Militar de Aquidauana promoveu surpresa ao menino Arthur Vernier Cáceres, que comemorou quatro anos de idade no último sábado. Durante a festa dele, os policiais compareceram com viatura para alegrá-lo ainda mais.

Arthur é filho de Fernanda Vernier Kruky e, segundo a família, nunca escondeu  a admiração pelos trabalhos da PM, em especial a Getam, pela qual o avô atua como sargento. Basta ele ver uma viatura policial para logo se aproximar.

Sabendo dessa admiração, a mãe resolveu fazer uma festa de aniversário temática com o símbolo da equipe Getam para presentear o filho.

Num ambiente todo personalizado e com uma réplica da farda da Polícia Militar, o pequeno Arthur recebeu  guarnição Getam de serviço no dia, composta pelo sargento Maidana e soldados Mariano e Bruno César. Feliz e eufórico, o garotinho fez muitas fotos com os policiais, mostrando sua admiração. 

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