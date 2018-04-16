PM de Aquidauana faz surpresa a garotinho apaixonado pela polícia

Homenagem
Menino Arthur, de apenas quatro anos, recebeu vista de policiais em festa de aniversário
Equipe da Getam do 7º Batalhão da Polícia Militar de Aquidauana promoveu surpresa ao menino Arthur Vernier Cáceres, que comemorou quatro anos de idade no último sábado. Durante a festa dele, os policiais compareceram com viatura para alegrá-lo ainda mais.
Arthur é filho de Fernanda Vernier Kruky e, segundo a família, nunca escondeu a admiração pelos trabalhos da PM, em especial a Getam, pela qual o avô atua como sargento. Basta ele ver uma viatura policial para logo se aproximar.
Sabendo dessa admiração, a mãe resolveu fazer uma festa de aniversário temática com o símbolo da equipe Getam para presentear o filho.
Num ambiente todo personalizado e com uma réplica da farda da Polícia Militar, o pequeno Arthur recebeu guarnição Getam de serviço no dia, composta pelo sargento Maidana e soldados Mariano e Bruno César. Feliz e eufórico, o garotinho fez muitas fotos com os policiais, mostrando sua admiração.
Oportunidades
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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