Semana começa com trovoadas e temperatura mínima de 19ºC, diz Inmet

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Esta semana começa com temperaturas amenas no município de Aquidauana.
De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas durante toda a segunda-feira (16).
A temperatura mínima prevista é de 19ºC e, a máxima, de 30ºC.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS