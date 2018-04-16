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Sicredi Pantanal MS encerra período de Assembleias 2018 com participação de 728 associados

Reuniões abordaram ações executadas e resultados alcançados no período anterior e também perspectivas para este ano

Renan Nucci

Publicado em 16/04/2018 às 15:38

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A Sicredi Pantanal MS realizou entre 03 de Março e 04 de Abril as Assembleias 2018. Esta edição de reuniões teve a presença de728 associados, em 06 municípios, localizados na área de atuação da cooperativa de crédito, Na Assembleia Geral, ocorrida no dia 14 de Abril, o presidente da Sicredi Pantanal MS, Emerson Perosa, apresentou os resultados de 2017, o planejamento para este ano e levantou junto aos coordenadores pontos a melhorar nas próximas assembleias de núcleo.

Ainda durante a Assembleia Geral, a Pantanal MS informou sobre o direcionamento do resultado de R$ 2.517.989,64. Desse valor, 100% serão distribuídos aos associados, proporcionalmente ao volume de suas operações realizadas em 2017.

Além disso, foram eleitos novos coordenadores de núcleo da cooperativa. Também foram eleitos os novos integrantes Conselho de Administração, que manteve o presidente e o vice-presidente, Emerson Perosa e Fernando Casali. Dupla que, no comando da cooperativa nos últimos quatro anos, triplicaram os números da Pantanal.

“A Assembleia dá a oportunidade ao associado de participar de forma ainda mais efetiva de sua cooperativa. A Sicredi Pantanal MS agradece a presença dos associados que, uma vez mais, contribuíram para o crescimento do cooperativismo de crédito e para o desenvolvimento econômico das comunidades”, finaliza Emerson Perosa, presidente da Sicredi Pantanal MS.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,6 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 21 estados*, com 1.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

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