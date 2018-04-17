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Iniciativa

Alunos de escola de beleza cortam cabelo de graça na Associação de Moradores da Vila Eliane

O objetivo dos profissionais foi o de melhorar, por meio da estética, a auto estima de moradores carentes da região

Renan Nucci

Publicado em 17/04/2018 às 14:15

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Alunos da escola de beleza Cabelo e Arte estiveram nesta tarde na sede da Associação de Moradores da Vila Eliane, em Aquidauana, para cortar cabelos e barbas de graça, com apoio de equipe da barbearia Black & White. O objetivo dos profissionais foi o de melhorar, por meio da estética, a auto estima de moradores carentes da região.

A iniciativa faz parte de projeto realizado há muito tempo na cidade pela escola. Segundo Marlene Martins Carvalho, de 50 anos, cabeleireira e instrutora, alunos do curso aproveitam a oportunidade para afinar as técnicas de corte, prestando o serviço de forma gratuita a quem precisa. 

"Isso é parte de trabalho voluntário que fazemos em escolas e outras entidades. Amanhã vamos estar no hospital da cidade e no domingo estaremos em Camisão, das 8 horas da manhã até às 16h30. A expectativa é de cortar o cabelo de mais 100 pessoas", disse.

Cleonice Rodrigues Medeiros, presidente da Associação de Moradores, agradeceu pelo trabalho e disse ter ficado emocionada com a felicidade estampada no rosto das pessoas atendidas. "Quando cheguei aqui, antes de abrir, já tinha gente esperando. Foi bom ver que estavam todos felizes e por isso já estamos planejando outros projetos como este", disse.

Colaborou Luiz Guido Jr

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