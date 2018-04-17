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Autorizado início da BR-419 e anunciados mais R$ 430 mil em investimentos para Aquidauana e Anastácio

Deputado Felipe Orro falou sobre novidades durante evento nesta tarde, na sociedade Pestalozzi

Renan Nucci

Publicado em 17/04/2018 às 16:18

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Durante inauguração de academia na Sociedade Pestalozzi, na tarde desta terça-feira, o deputado estadual Felipe Orro falou sobre mais investimentos para as cidades de Aquidauana e Anastácio, e sobre o início das obras da rodovia BR-419, que vai facilitar o tráfego e o escoamento das produções da região.

Segundo Orro, são previstos pelo menos R$ 430 mil em emendas parlamentares. Do valor, são pelo menos R$ 330 mil para obras em geral e melhorias nas escolas, bem como mais R$ 100 mil para aquisição de um ônibus para Anastácio. "Temos mais 30 emendas que devem ser liberadas nos próximos dias", explicou.

Ainda de acordo com o deputado, fui publicado hoje o extrato de contrato autorizando início das obras da BR-419. "Fico muito feliz com essa notícia, pois venho trabalhando neste projeto há anos. Agora vai começar as obras, a partir da autorização do primeiro lote", disse. Pelas características do terreno e a região que corta, a BR-419 exigirá um montante elevado de recursos para ser pavimentada.

O valor estimado é de R$ 391 milhões. Estão previstos a construção de túneis para travessia de animais e alambrados nesses trechos, acostamento em toda extensão e pista com categoria no padrão 1, onde os veículos podem trafegar na velocidade de 100 quilômetros por ora.  O governo quer dividir a obra em quatro frentes, cabendo uma frente a cada empreiteira, para acelerar a conclusão. 

A primeira frente compreende o trecho de Rio Verde a Rio Negro, a segunda, de Rio Negro à localidade de Santana, a terceira de Santana ao Taboco e a quarta, do Taboco até Aquidauana. Só o projeto executivo da obra custou R$ 10 milhões e foi bancado integralmente pelo governo do Estado. A União exige o projeto executivo, que traz todos os detalhamentos, para injetar recursos federais. 

A BR-419 interliga a região Norte com a região Oeste do Estado, encurtando em 150 quilômetros a distância por via pavimentada entre Aquidauana e Rio Verde, e estabelece uma nova rota de escoamento da produção agrícola oriunda de Mato Grosso e do Norte de Mato Grosso do Sul via portos de Corumbá e Porto Murtinho. 
 

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