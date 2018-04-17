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Câmara vota criação de Semana do Transtorno do Espectro Autista

O grupo de pais de autistas da região esperam contar com o apoio da população para que o projeto se aprovado

Renan Nucci

Publicado em 17/04/2018 às 14:57

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Acontece a partir das 19 horas desta terça-feira, na Câmara Municipal de Aquidauana, votação do Projeto de Lei que institui a Semana do Transtorno do Espectro Autista, cujo objetivo será a realização de palestras de conscientização, oficinas e workshops sobre o tema em toda primeira semana de abril. 

O grupo de pais de autistas da região, que desenvolveu o projeto com apoio de vereadores, espera contar com o apoio da população para que haja aprovação. Segundo Taila Maria, uma das mães envolvidas na iniciativa, o grupo foi criado em fevereiro e reúne 30 pais de Aquidauana e de Anastácio, além de 10 crianças.

"Não há registros na saúde de quantos autistas têm em Aquidauana e Anastácio, então é dificl ir embusca dos pais para convidá-los a partiricipar. O grupo  existe com a finalidade de conscientizar, garantir assistência clínica e atendimento multidiscinplinar aos filhos", disse. 

De acordo com o Instituto Pensi, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição geral para um grupo de desordens complexas do desenvolvimento do cérebro, antes, durante ou logo após o nascimento. Esses distúrbios se caracterizam pela dificuldade na comunicação social e comportamentos repetitivos.

Pessoas nestas condições apresentam polarização privilegiada do mundo dos pensamentos, das representações e sentimentos pessoais, com perda, em maior ou menor grau, da relação com os dados e as exigências do mundo ao redor.

Embora todas as pessoas com TEA partilhem essas dificuldades, o seu estado irá afetá-las com intensidades diferentes. Assim, essas diferenças podem existir desde o nascimento e serem óbvias para todos; ou podem ser mais sutis e tornarem-se mais visíveis ao longo do desenvolvimento.

 

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