Homem é detido por cometer ato obsceno no Centro de Aquidauana

Policial
Caso ocorreu na noite da última segunda-feira (16)
Um homem de 32 anos foi detido no Centro de Aquidauana, na noite da última segunda-feira (16), por cometer ato obsceno.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu várias denúncias, via 190, de que um homem estaria abaixando a calça e mostrando sua genitália aos populares que transitavam na região.
De imediato, a equipe foi até o local e, com as características do suspeito em mãos, reconheceram o autor do crime. Ao realizarem a abordagem, o homem repetiu o gesto e mostrou seu órgão aos policiais, que apresentaram o mesmo à Delegacia de Polícia Civil do município para as providências cabíveis no caso.
O crime foi registrado como "ato obsceno" na 1ª DP do município.
Oportunidades
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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