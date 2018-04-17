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Homem é detido por cometer ato obsceno no Centro de Aquidauana

Caso ocorreu na noite da última segunda-feira (16)

Schimene Duque Weber

Publicado em 17/04/2018 às 07:56

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Um homem de 32 anos foi detido no Centro de Aquidauana, na noite da última segunda-feira (16), por cometer ato obsceno. 

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu várias denúncias, via 190, de que um homem estaria abaixando a calça e mostrando sua genitália aos populares que transitavam na região.

De imediato, a equipe foi até o local e, com as características do suspeito em mãos, reconheceram o autor do crime. Ao realizarem a abordagem, o homem repetiu o gesto e mostrou seu órgão aos policiais, que apresentaram o mesmo à Delegacia de Polícia Civil do município para as providências cabíveis no caso.

O crime foi registrado como "ato obsceno" na 1ª DP do município. 

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