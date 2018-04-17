Inmet prevê possibilidades de chuva no decorrer do dia

Meteorologia
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Temperaturas amenas e possibilidades de pancadas de chuva isoladas marcam o município de Aquidauana nesta terça-feira (17).
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a manhã deverá ser clara, com poucos períodos de céu nublado, mas pancadas de chuva poderão atingir áreas isoladas da cidade. Durante a noite, tempo firme.
A temperatura mínima deverá ser de 23ºC e, a máxima, de 29ºC.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS