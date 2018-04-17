Inmet prevê possibilidades de chuva no decorrer do dia

Temperaturas amenas e possibilidades de pancadas de chuva isoladas marcam o município de Aquidauana nesta terça-feira (17).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a manhã deverá ser clara, com poucos períodos de céu nublado, mas pancadas de chuva poderão atingir áreas isoladas da cidade. Durante a noite, tempo firme.

A temperatura mínima deverá ser de 23ºC e, a máxima, de 29ºC.