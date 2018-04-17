Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 12:17

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Pestalozzi de Aquidauana inaugura academia para ampliar atendimento

Projeto é fruto de emenda parlamentar do deputado Felipe Orro

Renan Nucci

Publicado em 17/04/2018 às 16:17

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
dsc-6541
dsc-6552
dsc-6557
dsc-6506
dsc-6547
dsc-6559
dsc-6553
dsc-6510
dsc-6549
dsc-6550
dsc-6516
dsc-6555
dsc-6554
dsc-6536
dsc-6551
dsc-6556

A Sociedade Pestalozzi de Aquidauana inaugurou nesta terça-feira centro múltiplo de atividades físicas para ampliar o atendimento a pessoas com deficiência da região. A academia com diversos equipamentos foi montada por meio de emenda parlamentar de R$ 20 mil, do deputado estadual Felipe Orro.

Durante o evento de inauguração, Orro lembrou da importância dos exercícios físicos para melhoria da qualidade de vida. "Essa academia vai garantir mais saúde e condicionamento físico para os atendidos, com supervisão de professores e fisioterapeutas qualificados. Sempre ajudamos a entidade e vamos continuar, porque este é nosso trabalho, nossa obrigação", disse.

Segundo o doutor Nelson Scaff, diretor da Pestalozzi, a novidade de hoje é apenas uma de muitas que estão por vir. "Fazemos o acompanhamento completo desde a parte pedagógica, saúde, temos clínicas e faltava apenas a academia. Agora preparamos um espaço para desenvolvimento da parte artística deles. O projeto está pronto e falta apenas detalhes", pontuou.

Colaborou Luiz Guido Jr.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Informe publicitário

Faltam apenas três dias para a Black Friday do Shopping China

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo