Pestalozzi de Aquidauana inaugura academia para ampliar atendimento

A Sociedade Pestalozzi de Aquidauana inaugurou nesta terça-feira centro múltiplo de atividades físicas para ampliar o atendimento a pessoas com deficiência da região. A academia com diversos equipamentos foi montada por meio de emenda parlamentar de R$ 20 mil, do deputado estadual Felipe Orro.

Durante o evento de inauguração, Orro lembrou da importância dos exercícios físicos para melhoria da qualidade de vida. "Essa academia vai garantir mais saúde e condicionamento físico para os atendidos, com supervisão de professores e fisioterapeutas qualificados. Sempre ajudamos a entidade e vamos continuar, porque este é nosso trabalho, nossa obrigação", disse.

Segundo o doutor Nelson Scaff, diretor da Pestalozzi, a novidade de hoje é apenas uma de muitas que estão por vir. "Fazemos o acompanhamento completo desde a parte pedagógica, saúde, temos clínicas e faltava apenas a academia. Agora preparamos um espaço para desenvolvimento da parte artística deles. O projeto está pronto e falta apenas detalhes", pontuou.



Colaborou Luiz Guido Jr.