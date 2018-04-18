Aquidauana terá quarta-feira de céu nublado

Temperaturas amenas e possibilidades de pancadas de chuva isoladas marcam o município de Aquidauana nesta quarta-feira (18).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a manhã deverá ser de céu nublado, mas pancadas de chuva poderão atingir áreas isoladas da cidade. Durante a noite, pancadas de chuva e trovoadas.

A temperatura mínima deverá ser de 20ºC e, a máxima, de 30ºC.