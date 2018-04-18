Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 12:17

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Termina na sexta-feira inscrições para casamento coletivo

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas em qualquer uma das duas unidades dos CRAS

Renan Nucci

Publicado em 18/04/2018 às 15:27

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na próxima sexta-feira, 20, termina o prazo de inscrição para o Casamento Comunitário em Aquidauana. A Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social realizará no este ano o Casamento Comunitário de Aquidauana, sendo uma oportunidade importante para que casais oficializem sua união gratuitamente. 

Para se inscrever e conseguir o benefício da certidão de casamento civil gratuita, os interessados devem apresentar os seguintes documentos: comprovante de residência, declaração de hipossuficiência, RG, CPF e a indicação de 02 (duas) testemunhas maiores de 18 anos, munidas dos documentos pessoais. Quem tem a partir dos dezesseis anos pode se casar, mas no ato de inscrição já deve apresentar a autorização dos pais ou de seus representantes legais. 

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas em qualquer uma das duas unidades dos CRAS de Aquidauana: CRAS 1 – Rua Mario Guerreiro s/ nº, Vila São Pedro; CRAS 2 – Av. Mato Grosso do Sul nº 270, Bairro Nova Aquidauana.

É importante destacar que os interessados em se inscrever para o Casamento Comunitário precisam apresentar outros documentos no caso de:  a) Se for solteiro – certidão de nascimento (original e atualizada); b) Se for divorciado – Certidão com a averbação do divórcio (original e atualizada); c) Se for viúvo – Certidão de Casamento com a comunicação do óbito ou a certidão de óbito (original e atualizada). 

O Casamento Comunitário de Aquidauana tem o objetivo de estabelecer a comunhão plena de vida de casais, conforme preceitua o artigo 1.511 do Código Civil e esta edição será composta de três fases: I) inscrição; II) análise da documentação; e III) participação na reunião de orientação. Na análise dos documentos, se houver alguma irregularidade ou ilegalidade na documentação, o(a) candidato(a) terá anulada sua participação no casamento comunitário.

Após finalizado o período de inscrição e de análise dos documentos a prefeitura irá divulgar a data, local, horário e como será a cerimônia do casamento comunitário. 
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Informe publicitário

Faltam apenas três dias para a Black Friday do Shopping China

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo