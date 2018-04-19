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Saúde

Câmara aprova por unanimidade Projeto de Lei da Semana do Transtorno do Espectro Autista

O objetivo será a realização de palestras de conscientização, oficinas e workshops sobre o tema em toda primeira semana de abril

Renan Nucci

Publicado em 19/04/2018 às 17:01

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A Câmara Municipal de Aquidauana aprovou em unanimidade na última sessão o Projeto de Lei que institui a Semana do Transtorno do Espectro Autista. O objetivo será a realização de palestras de conscientização, oficinas e workshops sobre o tema em toda primeira semana de abril. 

A iniciativa partiu do grupo de pais de autistas da região, com apoio de vereadores. Segundo Thaila Maria Coelho Gênova, uma das mães envolvidas no projeto, o grupo foi criado em fevereiro e reúne 30 pais de Aquidauana e de Anastácio, além de 10 crianças. 

Com a lei, a Prefeitura será responsabilizada pela realização das palestras e campanhas sobre o tema, tanto em escolas quanto em unidades de saúde, bem como em órgãos públicos em geral. "A partir de agora haverá maior debate sobre assunto, o que vai auxiliar as mães na identificação de sinais e procura pelo diagnóstico. Além do que, esta Semana também vai fazer com outros eventos referentes ao autismo venham para Aquidauana", disse.

De acordo com o Instituto Pensi, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição geral para um grupo de desordens complexas do desenvolvimento do cérebro, antes, durante ou logo após o nascimento. Esses distúrbios se caracterizam pela dificuldade na comunicação social e comportamentos repetitivos.

Pessoas nestas condições apresentam polarização privilegiada do mundo dos pensamentos, das representações e sentimentos pessoais, com perda, em maior ou menor grau, da relação com os dados e as exigências do mundo ao redor.

Embora todas as pessoas com TEA partilhem essas dificuldades, o seu estado irá afetá-las com intensidades diferentes. Assim, essas diferenças podem existir desde o nascimento e serem óbvias para todos; ou podem ser mais sutis e tornarem-se mais visíveis ao longo do desenvolvimento.

Colaborou Luiz Guido Jr.
 

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