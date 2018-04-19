PM e Prefeitura firmam parceria para reativação do Proerd em Aquidauana

Ontem (18), a Coordenadora de Projetos Sociais do 7º Batalhão da Polícia Militar participou de uma reunião com a Prefeitura Municipal de Aquidauana, ali representada pelo Secretário Municipal de Educação, Mauro do Atlântico, e sua assessora, a professora Ana Rita, no sentido de reativar importante mecanismo de combate às drogas.

No encontro, os policiais consolidaram parceria para retorno do “Programa Educacional de Repressão às Drogas e a Violência" (Proerd), no município e seus distritos. Todos colocaram-se à disposição para fazer o que for preciso para atender as crianças e adolescentes do projeto que se inicia neste próximo semestre.

O Proerd é desenvolvido nas escolas do Ensino Fundamental e Educação Infantil, por policiais militares treinados e preparados para desenvolver o lúdico através de metodologia especialmente voltada para crianças e adolescentes. O objetivo é transmitir uma mensagem de valorização à vida, e da importância de manter-se longe das drogas e da violência.



