PM e Prefeitura firmam parceria para reativação do Proerd em Aquidauana

Combate às drogas
O Proerd é desenvolvido nas escolas do Ensino Fundamental e Educação Infantil
Ontem (18), a Coordenadora de Projetos Sociais do 7º Batalhão da Polícia Militar participou de uma reunião com a Prefeitura Municipal de Aquidauana, ali representada pelo Secretário Municipal de Educação, Mauro do Atlântico, e sua assessora, a professora Ana Rita, no sentido de reativar importante mecanismo de combate às drogas.
No encontro, os policiais consolidaram parceria para retorno do “Programa Educacional de Repressão às Drogas e a Violência" (Proerd), no município e seus distritos. Todos colocaram-se à disposição para fazer o que for preciso para atender as crianças e adolescentes do projeto que se inicia neste próximo semestre.
O Proerd é desenvolvido nas escolas do Ensino Fundamental e Educação Infantil, por policiais militares treinados e preparados para desenvolver o lúdico através de metodologia especialmente voltada para crianças e adolescentes. O objetivo é transmitir uma mensagem de valorização à vida, e da importância de manter-se longe das drogas e da violência.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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