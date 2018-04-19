PM faz operação preventiva para manter a ordem no Bairro Serraria

O 7º Batalhão de Polícia Militar realizou ontem (18) mais uma etapa da “Operação Bairro Seguro”. As ações se concentraram no Bairro da Serraria, em Aquidauana, com objetivo de proporcionar tranquilidade aos moradores, por meio da troca de informações e contato próximo com a comunidade, sem deixar de lado as intervenções operacionais.

Além dessa interação com os moradores, as guarnições de serviço também realizaram abordagens a veículos e pessoas em atitude suspeita, promovendo o policiamento preventivo e mostrando a “presença” da Polícia Militar, que inibe o cometimento de crimes.



