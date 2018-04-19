Preso do semiaberto tenta 'burlar' tornozeleira eletrônica e acaba na delegacia

Um preso de 28 anos foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Aquidauana, em flagrante, após tentar burlar o sistema de monitoramento da tornozeleira eletrônica na tarde da última quarta-feira (18).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao Presídio Semiaberto, localizado no Bairro Alto, após a denúncia de um agente penitenciário. Segundo o comunicante, o autor estaria com a tornozeleira danificada, sendo que o sistema de monitoramento acusou uma alteração.

Após vistorias preliminares, foi constatado que, de fato, o homem havia danificado propositalmente o lacre do equipamento e, após o crime, utilizou cola para consertar a peça.

Diante do episódio, o autor foi encaminhado para a 1ª DP do município para as providências cabíveis.