Quinta-feira marcada por céu nublado e possibilidades de trovoadas em Aquidauana

Esta quinta-feira (19) deverá ser marcada pelo céu nublado e pelas possibilidades de trovoadas no município de Aquidauana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Sol aparece por pouco tempo, com um aumento significativo de nuvens pela manhã manhã. Com a chegada da tarde, poderão ser registradas as pancadas de chuva e trovoadas em pontos isolados da cidade. À noite o tempo fica aberto.

A temperatura mínima esperada é de 22ºC e, a máxima, de 31ºC.