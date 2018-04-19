Quinta-feira marcada por céu nublado e possibilidades de trovoadas em Aquidauana

Meteorologia
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Esta quinta-feira (19) deverá ser marcada pelo céu nublado e pelas possibilidades de trovoadas no município de Aquidauana.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Sol aparece por pouco tempo, com um aumento significativo de nuvens pela manhã manhã. Com a chegada da tarde, poderão ser registradas as pancadas de chuva e trovoadas em pontos isolados da cidade. À noite o tempo fica aberto.
A temperatura mínima esperada é de 22ºC e, a máxima, de 31ºC.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS