Aquidauana terá escola de canoagem no Parque da Lagoa Comprida

A Lagoa Comprida será palco de aulas de canoagem em Aquidauana, como forma de fomentar o esporte e revelar novos talentos que possam representar o nome do município em competições pelo país. A Prefeitura Municipal já adquiriu os caiaques para implantação da primeira Escola Municipal de Canoagem.

A unidade funcionará numa parceria entre a Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente, a Fundação Municipal de Esportes (Fema), Fundação do Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e a Federação de Canoagem do Estado, presidida pelo atleta aquidauanense Rafael Giroto.

À frente da federação, Rafael será responsável por disponibilizar os profissionais para ministrar as aulas. Informações sobre início dos trabalhos e idades para inscrição podem ser obtidas junto à Prefeitura, por meio do telefone: (67) 3240 – 1400.