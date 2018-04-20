PM prende homem que furtou a própria mãe e vendeu objetos

A Polícia Militar de Aquidauana prendeu na quarta-feira, no Bairro Nova Aquidauana, trio envolvido em esquema de furto e receptação no município. Entre os envolvidos estava um homem que furtou a própria mãe e vendeu os objetos para os demais.

Conforme relatado, após denúncia, os militares prenderam o homem de 22 anos que, pelo telhado, invadiu a casa da mãe e levo de lá um botijão de gás e uma máquina de cortar pisos. O botijão foi vendido para uma mulher de 24 anos de idade.

A máquina foi comercializada com um homem de 43 anos, todos moradores no Nova Aquidauana. A PM conseguiu recuperar os objetos, prendeu os envolvidos e ainda apreendeu porção de maconha. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.