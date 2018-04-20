PM prende homem que furtou a própria mãe e vendeu objetos

Aquidauana
Além dele, receptadores também acabaram na delegacia
A Polícia Militar de Aquidauana prendeu na quarta-feira, no Bairro Nova Aquidauana, trio envolvido em esquema de furto e receptação no município. Entre os envolvidos estava um homem que furtou a própria mãe e vendeu os objetos para os demais.
Conforme relatado, após denúncia, os militares prenderam o homem de 22 anos que, pelo telhado, invadiu a casa da mãe e levo de lá um botijão de gás e uma máquina de cortar pisos. O botijão foi vendido para uma mulher de 24 anos de idade.
A máquina foi comercializada com um homem de 43 anos, todos moradores no Nova Aquidauana. A PM conseguiu recuperar os objetos, prendeu os envolvidos e ainda apreendeu porção de maconha. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS