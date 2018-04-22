Bandidos furtam amortecedores traseiros de moto em Aquidauana

Policial
Vítima denunciou caso à Polícia Civil de Anastácio
Jovem de 18 anos procurou a Polícia Civil de Anastácio na manhã deste domingo, para registrar o furto de peças de sua motocicleta ocorrido durante esta madrugada, na cidade vizinha de Aquidauana.
Segundo a vítima, foram levados os amortecedores traseiros. O veículo, Honda CG Fan preta 160 estava estacionado na Rua Sete de Setembro, quase esquina com a Duque de Caxias, perto de um supermercado.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS