Bandidos furtam amortecedores traseiros de moto em Aquidauana

Jovem de 18 anos procurou a Polícia Civil de Anastácio na manhã deste domingo, para registrar o furto de peças de sua motocicleta ocorrido durante esta madrugada, na cidade vizinha de Aquidauana.

Segundo a vítima, foram levados os amortecedores traseiros. O veículo, Honda CG Fan preta 160 estava estacionado na Rua Sete de Setembro, quase esquina com a Duque de Caxias, perto de um supermercado.

