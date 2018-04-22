Domingo com céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva isolada

Meteorologia
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Este domingo (22) deverá ser um dia marcado pelo céu nublado e pelas possibilidades de pancadas de chuva isoladas.
Ainda de acordo com o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), hoje, a população aquidauanense terá que lidar com rajadas de vento durante todo o período vespertino, que é a parte do dia que registra maior probabilidade chuvosa.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 20ºC e, a máxima, de 34ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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