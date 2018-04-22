Domingo com céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva isolada

Este domingo (22) deverá ser um dia marcado pelo céu nublado e pelas possibilidades de pancadas de chuva isoladas.

Ainda de acordo com o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), hoje, a população aquidauanense terá que lidar com rajadas de vento durante todo o período vespertino, que é a parte do dia que registra maior probabilidade chuvosa.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 20ºC e, a máxima, de 34ºC.