Mulher é agredida pelo primo após discussão familiar no Ovídio Costa I

Violência Doméstica
Caso aconteceu no fim da tarde do último sábado (21)
Um caso de violência doméstica mobilizou uma ação da Polícia Militar no fim da tarde do último sábado (21), no Ovídio Costa I, em Aquidauana.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi uma mulher de 37 anos, agredida por seu primo, de 28 anos. Conforma as informações, com a chegada da PM, ela relatou um desentendimento com o autor, e o mesmo, bastante alterado, teria dado vários socos em um armário, causando danos materiais. Em determinado momento, ainda alterado, o mesmo pegou uma faca e desferiu um golpe na vítima, que ficou com um corte profundo na mão esquerda ao tentar impedir que a arma fizesse um maior estrago.
No momento em que percebeu a vítima acionar a guarnição policial, o autor empreendeu fuga para um rumo não identificado. Apesar das diligências na região, ninguém foi encontrado.
A mulher foi encaminhada pela Polícia Militar ao PS de Aquidauana, para os devidos cuidados médicos. O crime foi registrado para procedimentos cabíveis.
Luto
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