Mulher é agredida pelo primo após discussão familiar no Ovídio Costa I

Um caso de violência doméstica mobilizou uma ação da Polícia Militar no fim da tarde do último sábado (21), no Ovídio Costa I, em Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi uma mulher de 37 anos, agredida por seu primo, de 28 anos. Conforma as informações, com a chegada da PM, ela relatou um desentendimento com o autor, e o mesmo, bastante alterado, teria dado vários socos em um armário, causando danos materiais. Em determinado momento, ainda alterado, o mesmo pegou uma faca e desferiu um golpe na vítima, que ficou com um corte profundo na mão esquerda ao tentar impedir que a arma fizesse um maior estrago.

No momento em que percebeu a vítima acionar a guarnição policial, o autor empreendeu fuga para um rumo não identificado. Apesar das diligências na região, ninguém foi encontrado.

A mulher foi encaminhada pela Polícia Militar ao PS de Aquidauana, para os devidos cuidados médicos. O crime foi registrado para procedimentos cabíveis.