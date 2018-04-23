Bombeiros e equipe da Sanesul resgatam cavalos que caíram em galeria de água pluvial

Aquidauana
Animais estavam em terreno na Rua Joaquim Nabuco, esquina com a Rua Álvaro Pontes
Equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio de funcionários da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), resgataram dois cavalos que caíram em uma galeria de água pluvial nesta segunda-feira, na região do Bairro Alto, em Aquidauana.
Conforme apurado, os animais pastavam em um terreno na Rua Joaquim Nabuco, esquina com a Rua Álvaro Pontes, e, por conta do mato alto, não perceberam o buraco e acabaram caindo. Foi preciso uma retroescavadeira da Sanesul para que os bombeiros pudessem içar os animais. Apesar do susto, os bichos não aparentavam ferimentos graves.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS