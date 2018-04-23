Bombeiros e equipe da Sanesul resgatam cavalos que caíram em galeria de água pluvial

Equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio de funcionários da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), resgataram dois cavalos que caíram em uma galeria de água pluvial nesta segunda-feira, na região do Bairro Alto, em Aquidauana.

Conforme apurado, os animais pastavam em um terreno na Rua Joaquim Nabuco, esquina com a Rua Álvaro Pontes, e, por conta do mato alto, não perceberam o buraco e acabaram caindo. Foi preciso uma retroescavadeira da Sanesul para que os bombeiros pudessem içar os animais. Apesar do susto, os bichos não aparentavam ferimentos graves.

