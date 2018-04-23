Confusão na aldeia Tico Lipu termina na delegacia

Policial
Caso aconteceu no fim da tarde do último domingo (22), por volta de 18h
Uma confusão ocorrida na Aldeia Urbana Tico Lipu, ocorrida no fim da tarde do último domingo (22), acabou na Delegacia de Polícia de Aquidauana.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local e atender a um caso de violência doméstica. Chegando ao local, encontraram a vítima, uma mulher de 39 anos, que informou que seu amásio, de 35 anos, estava bastante alterado e disse que a mataria.
Para conter os ânimos, os militares encaminharam ambos para a DP e lá foi constatado por todos que ambos estavam em visível estado de embriaguez e muito agressivos. Durante a confecção do B.O., a vítima, extremamente impaciente e alterada, evadiu-se do local, sem manifestar qualquer interesse em representar criminalmente contra o autor.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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