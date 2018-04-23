Confusão na aldeia Tico Lipu termina na delegacia

Uma confusão ocorrida na Aldeia Urbana Tico Lipu, ocorrida no fim da tarde do último domingo (22), acabou na Delegacia de Polícia de Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local e atender a um caso de violência doméstica. Chegando ao local, encontraram a vítima, uma mulher de 39 anos, que informou que seu amásio, de 35 anos, estava bastante alterado e disse que a mataria.

Para conter os ânimos, os militares encaminharam ambos para a DP e lá foi constatado por todos que ambos estavam em visível estado de embriaguez e muito agressivos. Durante a confecção do B.O., a vítima, extremamente impaciente e alterada, evadiu-se do local, sem manifestar qualquer interesse em representar criminalmente contra o autor.