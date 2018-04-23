Mesmo com céu nublado, semana começa com baixa probabilidade de chuva

Esta segunda-feira (23) será um dia abafado no município de Aquidauana, conforme indica a previsão do tempo.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a semana começa com céu nublado, mas baixa probabilidade de chuva, resultando no popular mormaço.

A temperatura mínima será de 20ºC e, a máxima, de 33ºC.