PM multa 20 e leva 14 pessoas para a delegacia em Aquidauana e região

A Polícia Militar realizou entre os últimos dias 20 e 23 a Operação Tiradentes, em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, com objetivo de reduzir índices criminais e aumentar a sensação de segurança da população.

Em Aquidauana e região, o 7º Batalhão intensificou o policiamento em locais estratégicos, tendo como foco principal as abordagens a veículos e a pessoas em atitudes suspeitas, além da realização de blitzes preventivas com orientações de segurança à população.

Ao todo, 69 policiais em 29 viaturas abordaram 141 pessoas, 91 veículos nas blitzes, dentro os quais seis foram removidos ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), apreenderam um veículo de produto de furto, levaram 14 pessoas às delegacias de polícia e aplicaram 20 autos de infração.



