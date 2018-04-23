PM multa 20 e leva 14 pessoas para a delegacia em Aquidauana e região

Operação
Operação Tiradentes foi realizada em todo o Mato Grosso do Sul
A Polícia Militar realizou entre os últimos dias 20 e 23 a Operação Tiradentes, em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, com objetivo de reduzir índices criminais e aumentar a sensação de segurança da população.
Em Aquidauana e região, o 7º Batalhão intensificou o policiamento em locais estratégicos, tendo como foco principal as abordagens a veículos e a pessoas em atitudes suspeitas, além da realização de blitzes preventivas com orientações de segurança à população.
Ao todo, 69 policiais em 29 viaturas abordaram 141 pessoas, 91 veículos nas blitzes, dentro os quais seis foram removidos ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), apreenderam um veículo de produto de furto, levaram 14 pessoas às delegacias de polícia e aplicaram 20 autos de infração.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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