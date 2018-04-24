Aquidauana tem novo caso confirmado de H3N2, mas vítima se recupera bem no Hospital Regional

O trabalhador rural Jânio Vieira, de 48 anos, morreu na manhã de ontem, no Hospital Regional Doutor Estácio Muniz, em Aquidauana, vítima do vírus H3N2, subtipo de Influenzavirus. Nesta terça-feira foi confirmado o caso de um idoso de 68 anos que, apesar dos sintomas, se recupera bem. Por este motivo, médicos afirmam que não há motivos para pânico. Quanto mais rápido o diagnóstico, mas eficiente se torna o tratamento.

O idoso foi atendido pela médica de clínica geral Tatiana Cardoso Pereira. Segundo ela, o homem deu entrada no pronto-socorro na quarta-feira, com pneumonia, mas como não teve melhoras naquela ocasião, foi encaminhado ao Centro de Terapia Intensiva (CTI). "Ele deu entrada no CTI na sexta-feira e em menos de 48 horas já havíamos feito o diagnóstico e iniciado o tratamento", disse a médica.

Hoje o idoso já está em área ambiente, melhorando conforme esperado. O caso dele, explica a médica, mostra que os pacientes devem buscar ajuda logo ao perceber os primeiros sintomas como coriza, dores pelo corpo, febre, dor de garganta e falta de ar. "Ele pode ir no posto de saúde mesmo, pois nossas unidades são preparadas para fazer o exame e iniciar o tratamento, sem a necessidade de vir para o CTI", explicou Tatiana.

O vírus é transmitido pelo contato com as gotículas expelidas durante espirro ou tosse dos infectados, por isso, é preciso cuidado. O médico Eduardo Moraes, secretário de Saúde do município, lembrou da importância de participar da vacinação. "Estamos vacinando crianças, professores, funcionários da saúde, gestantes e puérperas, que estão no grupo de risco. Se sentir algum sintoma, procure logo o hospital ou posto de saúde".

