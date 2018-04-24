Famílias de Aquidauana recebem cadeiras de rodas e andadores

Saúde
Materiais são destinados a pessoas com dificuldades de locomoção
Hoje, em Aquidauana, 36 famílias foram contempladas com novas cadeiras de rodas, andadores, cadeira elétrica e cadeiras de banho. Quem depende desses meios auxiliares de locomoção sabe o quanto eles são importantes, o valor que eles têm e nem sempre as famílias tem condições de comprar.
Pensando nisso, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do CER/APAE disponibilizaram estes materiais de locomoção novos, adequados ao tamanho e a necessidade de cada cidadão contemplado.
A entrega dos materiais aconteceu no CEM de Aquidauana e contou com a presença do prefeito Odilon Ribeiro, da primeira-dama Maria Eliza Garcia, secretários municipais e vereadores aquidauanenses.
"Esses meios auxiliares de locomoção são frutos das demandas encontradas pela nossa equipe municipal de saúde. É um trabalho minucioso, de acompanhamento, que envolve profissionais do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), serviços que não tinha na cidade e nós criamos nesta gestão, as profissionais do NASF, CEM e da Central Municipal de Regulação de Vagas e a parceria fundamental do CER/APAE. Estamos buscando cuidar das necessidades das pessoas de perto, atendimento humanizado, é a missão de quem está na saúde em Aquidauana", afirmou o prefeito Odilon Ribeiro.
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