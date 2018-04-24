Filhote de gato é resgatado pelo Corpo de Bombeiros em bueiro do Bairro Alto

Salvamento
Fato ocorreu na manhã desta terça-feira (24)
Um filhote de gato de aproximadamente 2 meses foi resgatado na manhã desta terça-feira (24), de dentro de um bueiro, na Rua Giovani Toscano de Brito, no Bairro Alto.
Conforme informações apuradas pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", uma mulher estava passando pelo local e ouviu um miado. Ela teria parado para descobrir de onde vinha o som e, quando notou que o mesmo vinha do bueiro, acionou o Corpo de Bombeiros do município.
Já no local, os oficiais quebraram a emenda de concreto da boca de lobo e, em seguida, retiraram o animal. Ato contínuo, informaram a Secretaria de Obras de Aquidauana sobre a necessidade de reparo do local.
Após a boa ação, um dos integrantes da equipe de resgate adotou o filhote.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS