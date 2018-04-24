Filhote de gato é resgatado pelo Corpo de Bombeiros em bueiro do Bairro Alto

Um filhote de gato de aproximadamente 2 meses foi resgatado na manhã desta terça-feira (24), de dentro de um bueiro, na Rua Giovani Toscano de Brito, no Bairro Alto.

Conforme informações apuradas pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", uma mulher estava passando pelo local e ouviu um miado. Ela teria parado para descobrir de onde vinha o som e, quando notou que o mesmo vinha do bueiro, acionou o Corpo de Bombeiros do município.

Já no local, os oficiais quebraram a emenda de concreto da boca de lobo e, em seguida, retiraram o animal. Ato contínuo, informaram a Secretaria de Obras de Aquidauana sobre a necessidade de reparo do local.

Após a boa ação, um dos integrantes da equipe de resgate adotou o filhote.