Inmet prevê terça-feira nublada e quente no município de Aquidauana

Esta terça-feira (24) deverá ser mais um dia nublado e quente no município de Aquidauana, embora as probabilidades de chuva permaneçam baixas.

De acordo com o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade máxima só chega a 75%, com nuvens no céu durante todo o dia.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 22ºC e a máxima não deverá ultrapassar os 34ºC.