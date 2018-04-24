Inmet prevê terça-feira nublada e quente no município de Aquidauana

Previsão do Tempo
Informação é do boletim meteorológico diário do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Esta terça-feira (24) deverá ser mais um dia nublado e quente no município de Aquidauana, embora as probabilidades de chuva permaneçam baixas.
De acordo com o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade máxima só chega a 75%, com nuvens no céu durante todo o dia.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 22ºC e a máxima não deverá ultrapassar os 34ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS