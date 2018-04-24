Mostra de Artes plásticas exibe telas feitas por mulheres de Aquidauana

O Super Center Atlântico recebe a partir do próximo dia 28, em Aquidauana, IV Mostra de Artes Plásticas Múltiplos Olhares, a partir das 19h30. A exposição, que conta com obras de arte do ateliê da artista Cris Prado, segue até o dia 13 de maio.

Serão exibidas telas criadas por alunas com idades de cinco a 79 anos. Entre elas estão Ana Elisa Aquino Loesia, Ana Lúcia Gomes da Silva, Érica Nunes de Barros, Helena Pires de Rezende, Izabel Yumiko Izeki, Juana da Silva Taveira e outras.

Cris é artista e pedagoga. Ela iniciou sua carreira há 13 anos, inspirada por uma vizinha que dava aulas de pintura. "Um dia perguntei a ela quanto era e o que era preciso, e então comecei a pintar. Acabei gostando e pintava até mesmo em casa", disse.

Durante o aprendizado, descobriu que, mais do que talento, as técnicas também eram fundamentais. "Quando descobri a importância da técnica, peguei ainda mais gosto e logo comecei a dar aulas". Além da inspiração, a arte, segundo Cris, também traz benefícios à saúde. "É recomendado para quem tem depressão, é ansioso ou hiperativo, pois exige muita concentração".



