TV Morena envia equipe para verificar ausência de sinal em Aquidauana

TV
Emissora está fora do ar no município desde o último dia 21
A TV Morena, emissora afiliada da Rede Globo em Mato Grosso do Sul, enviou equipe técnica de engenheiros para Aquidauana, para identificar o motivo da falta de sinal na região. O canal está fora do ar desde o último dia 21 em antenas comuns. Para quem recebe sinal por TV a cabo ou antena parabólica, o serviço segue normalmente.
A suspeita é de que o problema tenha sido causado no dia 21, quando houve tempestade na região. A chuva e ventos fortes atingiram principalmente as imediações do morro do Paxixi, onde ficam as antenas de transmissão. Segundo Mateus Oliveira, do setor de tecnologia da TV, as equipes tentam saber se houve pane elétrica.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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