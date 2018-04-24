TV Morena envia equipe para verificar ausência de sinal em Aquidauana

A TV Morena, emissora afiliada da Rede Globo em Mato Grosso do Sul, enviou equipe técnica de engenheiros para Aquidauana, para identificar o motivo da falta de sinal na região. O canal está fora do ar desde o último dia 21 em antenas comuns. Para quem recebe sinal por TV a cabo ou antena parabólica, o serviço segue normalmente.

A suspeita é de que o problema tenha sido causado no dia 21, quando houve tempestade na região. A chuva e ventos fortes atingiram principalmente as imediações do morro do Paxixi, onde ficam as antenas de transmissão. Segundo Mateus Oliveira, do setor de tecnologia da TV, as equipes tentam saber se houve pane elétrica.



