Encontrado aposentado que se perdeu em mata às margens do rio Aquidauana

Resgate
Vítima foi vista por um pescador e socorrida pelo Corpo de Bombeiros, com dores e bastante debilitada
Foi socorrido na tarde desta quarta-feira o aposentado Aparecido Ávalo, de 59 anos, que estava desaparecido desde domingo, em uma mata na região da Vila 40, em Aquidauana. Ele saiu sozinho depois de supostamente se desentender com familiares durante uma festa.
Conforme apurado, ele foi encontrado às margens do rio pelo pescador Otacílio Cardoso da Silva, que transitava pelo local. A vítima estava bastante debilitada e reclamava de fortes dores abdominais. Otacílio acionou os bombeiros e forneceu transporte de bote até o lugar onde Aparecido estava.
De lá, auxiliou os bombeiros para levar o homem até o outro lado do rio, sentido BR-262, em Anastácio, onde ele foi colocado na ambulância e levado para o pronto-socorro. A suspeita é que tenha se perdido na mata e passado esses últimos dias sem se alimentar e se hidratar corretamente.
Colaborou Luiz Guido Jr.
Luto
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