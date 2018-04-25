Pax Universal informa falecimento de Litamar Roberto Maroni, em Aquidauana

Luto
Corpo está sendo velado na Capela da Pax
É com pesar que a Pax Universal e os familiares do Sr. Litamar Roberto Maroni, comunicam seu falecimento ocorrido no dia 25/04/2018, o seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum n° 861, e o sepultamento será no dia 25/04/2018 às 16:30 horas, no Cemitério Municipal de Aquidauana. Aos que comparecerem a família enlutada agradece.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS