Pax Universal informa falecimento de Litamar Roberto Maroni, em Aquidauana

É com pesar que a Pax Universal e os familiares do Sr. Litamar Roberto Maroni, comunicam seu falecimento ocorrido no dia 25/04/2018, o seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum n° 861, e o sepultamento será no dia 25/04/2018 às 16:30 horas, no Cemitério Municipal de Aquidauana. Aos que comparecerem a família enlutada agradece.