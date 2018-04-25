PM apreende adolescente que furtava bicicletas em Aquidauana

Flagrante
Adolescente foi flagrado pulando muro de escola com bike furtada
A Polícia Militar de Aquidauana apreendeu ontem um adolescente de 17 anos que cometia furtos em série de bicicletas. O garoto foi detido pulando o muro de escola no Bairro Guanandi, segundo uma bicicleta furtada. Os policiais não divulgaram outras informações porque, apesar dos atos infracionais, a identidade do menor não pode ser ser revelada por princípios legais.
Segundo informado, ao ser flagrado, o rapaz alegou ser estudante da unidade de ensino, mas a direção negou tal informação. Em seguida, ele acabou confessando que já havia tomado outras bicicletas anteriormente. Por este motivo, ele detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por ato infracional análogo ao furto.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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