PM apreende adolescente que furtava bicicletas em Aquidauana

A Polícia Militar de Aquidauana apreendeu ontem um adolescente de 17 anos que cometia furtos em série de bicicletas. O garoto foi detido pulando o muro de escola no Bairro Guanandi, segundo uma bicicleta furtada. Os policiais não divulgaram outras informações porque, apesar dos atos infracionais, a identidade do menor não pode ser ser revelada por princípios legais.

Segundo informado, ao ser flagrado, o rapaz alegou ser estudante da unidade de ensino, mas a direção negou tal informação. Em seguida, ele acabou confessando que já havia tomado outras bicicletas anteriormente. Por este motivo, ele detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por ato infracional análogo ao furto.